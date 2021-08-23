Установлены личности пострадавших при крушении самолета-амфибии под Коломной

Самолет-амфибия потерпел крушение под Коломной Фото: кадр с видео

Стали известны подробности чрезвычайного происшествия с частным самолетом-амфибией в Подмосковье. Несчастный случай произошел недалеко от села Черкизово Коломенского района. При взлете летательный аппарат ударился о плавающее в Москве-реке бревно и перевернулся.

В момент происшествия в самолете находилось два человека: 36-летний пилот Олег Санинский и его 46-летний пассажир Алексей Федосеев. Оба мужчины отделались испугом и получили одну ссадину на двоих, сообщает сайт mk.ru.

Напомним, 23 августа частный самолет отправился в полет в Подмосковье, пилот аккуратно посадил судно-амфибию на воду, но, когда попытался снова набрать высоту, столкнулся с бревном. От удара самолет подкинуло в воздух и перевернуло. При этом оба мужчины смогли самостоятельно выбраться из самолета и выплыть на берег.

После осмотра врачей Алексей и Олег от госпитализации отказались.