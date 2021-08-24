Виртуальная транспортная карта «Тройка» появится в Samsung Pay

Москвичи смогут добавить виртуальную «Тройку» в Samsung Pay Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве планируется к запуску пилотный проект, в рамках которого в платежном сервисе Samsung Pay станет доступна виртуальная транспортная карта «Тройка». Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса. Глава ведомства Максим Ликсутов добавил, что с каждым годом востребованность бесконтактных платежей все больше растет.

«Мэр Москвы поставил задачу — запустить как можно больше удобных способов оплаты проезда в московском транспорте, поэтому мы развиваем бесконтактные платежи. И их востребованность растет каждый год. Поддержка виртуальной «Тройки» в Samsung Pay – еще один шаг в данном направлении», - цитирует главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова РИАМО.

Заммэра добавил, что за семь месяцев минувшего года услугой бесконтактной оплаты в столичном транспорте воспользовались 60 млн пассажиров, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца года для удобства пассажиров на всех станциях московского метро запустят систему Face Pay. Благодаря нововведению пассажиры смогут расплачиваться за проезд, не доставая транспортных карт или телефонов, система просто «узнает» владельца счета по лицу, передает телеканал «360».