Станцию Большой кольцевой линии метро «Текстильщики» построили наполовину

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В столице круглосуточно строят Большую кольцевую линию метро. Полностью замкнуть скоростной маршрут планируют уже в 2022 году. На восточном участке БКЛ длиной 11,4 километра откроются четыре новые станции - «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Общая строительная готовность станции «Текстильщики» оценивается в 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На 90 процентов выполнено устройство основных монолитных конструкций станционного комплекса, - рассказал заммэра. - Параллельно ведётся монтаж инженерных систем и архитектурно-отделочные работы».

По его словам, активно строятся и другие станции восточного участка Большой кольцевой линии – «Печатники», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Этот отрезок готов уже на 43 процента. В будущем на нем разместится один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) столицы. «Текстильщики» БКЛ свяжет Таганско-Краснопресненскую линию и второй маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-2).

Сейчас специалисты почти наполовину выполнили здесь монтаж воздуховодов, а также начали прокладку силового кабеля.

«В павильоне смонтировано шесть эскалаторов из 13, началась укладка гранита на платформенной части», - сообщил Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (оператор программы развития Московского метро. - Прим.).

По проекту вестибюль и станцию украсят керамогранитом и серым камнем. Двухуровневый потолок соберут из алюминиевых панелей со встроенными светильниками. На платформе станции подключат архитектурную подсветку голубого цвета. В дизайне станции архитекторы использовали геометрию вязального или ткацкого станка - как отсыл к названию станции «Текстильщики».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проходки последнего, 70-го по счету тоннеля БКЛ между станциями «Кленовый бульвар» и «Каширская». «Один из главных проектов развития Московского транспортного узла - Большая кольцевая линия, - отметил мэр. - Когда мы ее полностью достроим, а этот день уже близок, начнется новая история московского транспорта. Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую».