Синоптик предупредил о дождевом утре 1 сентября

Школьников ждет дождливое утро 1 сентября Фото: Алексей ФОКИН

В этом году московским школьникам не повезет с погодой на 1 сентября. Во время торжественной линейки будет холодно и дождливо. Такой прогноз озвучил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог-климатолог Александр Шувалов.

Специалист добавил, что комфортная погода в столичном регионе продержится до конца августа, а вот первый день осени как раз может стать переломным.

«Первого сентября ожидается перелом в погоде. Опять подходят фронтальные зоны с дождями. Вероятность дождя в Москве и Подмосковье первого и второго сентября достаточно высока. И температура уже будет не выше +20 °C, а чуть ниже. Считая, что в утренние часы у нас все-таки более низкая температура, то это, наверное, порядка +13...+15 °C с большой вероятностью дождя», - цитирует Шувалова «Ридус».

Напомним, во вторник, 24 августа, в Москве и Московской области ожидается теплая погода с переменной облачностью, возможны небольшие дожди. Воздух днем прогреется примерно до 21 градуса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».