Заслуженный учитель РФ поддержал предложение отменить защитные маски для педагогов в Москве Фото: Shutterstock

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить учителям вести занятия без средств индивидуальной защиты.

Педагог отметил, что практически все учителя уже прошли вакцинацию от коронавируса, а значит не представляют угрозы для здоровья детей.

- Я только что был на большом городском педсовете и могу с уверенностью сказать, что мы – учителя, почти 100%, привиты. И от нас никакой опасности не исходит, — пояснил Ямбург в беседе с Life.ru.

Собеседник издания подчеркнул, что целый день вести занятия в средстве индивидуальной защиты крайне проблематично.

Ранее Сергей Собянин также сообщил, что в столице большинство преподавателей привились от COVID-19, и этот показатель превышает 80 процентов. При этом он отметил, что вакцинация должна быть индивидуальным решение.

В свою очередь в Роспотребнадзоре уточнили, что учителя не обязаны носить маску во время работы.