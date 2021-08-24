В Москве задержана санитарка, издевавшаяся над стариками в доме престарелых в Реутове

Гражданка Украины купила билет на автобус дальнего следования и собиралась сбежать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержана санитарка дома престарелых из Реутова, которая издевалась над постояльцами. Ее поймали на одном из автовокзалов в Москве, а ее коллегу еще ищут.

Как стало известно сайту mk.ru, женщину нашли вечером 23 августа, когда она готовилась к отъезду. У нее был куплен билет на автобус дальнего следования. 54-летняя гражданка Украины намеревалась сбежать, поняв, что ей грозит уголовная ответственность.

О случившемся в частном доме престарелых в Реутове стало известно благодаря видеоролику, записанному в стенах учреждения. Две сотрудницы издевались над постояльцами, оскорбляли стариков и распускали руки.

Как только видео попало в Сеть, обе женщины сбежали. На работе остались их личные данные, из которых следовало, что обе гражданки Украины. Поэтому искать беглянок начали по автовокзалам.

24 августа женщина была доставлена на допрос в следственный комитет.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.