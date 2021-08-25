В автобусах Подмосковья к 1 сентября зазвучат напутствия школьникам Фото: Евгения ГУСЕВА

В автобусах Подмосковья к 1 сентября зазвучат напутствия школьникам. Традиционно к началу нового учебного года детей поздравляют с этим важным событием. В 2021 году формат решили немного изменить и теперь обращаться к юным пассажирам будут такие же дети.

Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов поделился, названия остановочных пунктов будут говорить дети сотрудников предприятия.

Молодые дикторы пожелают пассажирам-школьникам успехов в учебе, дадут добрые советы и поделятся правилами безопасности на транспорте, сообщает Подмосковье сегодня.

- В этом году у нас будут звучать не поздравления, а добрые советы и напутствия детям. Например, что делать, если ты забыл вещи в автобусе, - Сергей Смирнов.

Учебный год в 2021 году в московских школах начнется по расписанию и в привычном режиме. Удаленки для учеников не будет. Ситуация с заболеваемостью позволяет проводить занятия в традиционном режиме, сообщает "Москва 24".