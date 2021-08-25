В Москве дату смерти одинокого пенсионера установили по пачке риса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве дату смерти одинокого пенсионера определили по пачке риса. Тело мужчины пролежало в квартире более пяти лет.

Мумифицированное тело обнаружили в квартире на улице Фридриха Энгельса, в центре Москвы. Квартира находится в муниципальной собственности и много лет назад жилье предоставили мужчине. Последние годы он не платил за коммуналку, но ни у кого не возникло вопросов.

В квартире отключили электричество, а на долги по коммуналке закрывали глаза. Несмотря на то, что пять лет подряд счета не оплачивались, только 24 августа к жильцу пришли с проверкой.

На стук в дверь никто не открыл, тогда было решено вскрыть замок. Внутри нашли истлевшее тело жильца. Мужчина был 1937 года рождения, жил одиноко, с соседями не общался, поэтому никто не заметил, как он пропал, сообщает сайт mk.ru.

Установить приблизительный год смерти удалось по пачке крупы, которая хранилась в кухонном шкафу. На упаковке риса стояла дата производства – 2016 год. Скорее всего, в этом году мужчина умер.

Примечательно, что соседи не обратили внимание на неприятный запах. По их словам, ничего подозрительного не было. Возможно, потому что дом добротный – кирпичный, с толстыми стенами.