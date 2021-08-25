В Москве инвестор построит школу и детский сад

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

В Москве подписано еще одно соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда. По проекту инвестор построит детсад и школу на юге столицы. Здесь в общей сложности появится 149 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках соглашения инвестор построит детский сад и школу общей площадью 19,1 тысячи квадратных метров в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы, - рассказал заммэра. - Это первый проект по строительству образовательных объектов в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор вложит в строительство около 1,8 миллиарда рублей и получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирного дома в размере 500 миллионов рублей».

Двигая вперед экономику самой большой страны в мире, Москва работает в тесном взаимодействии с инвесторами, активно создает инфраструктуру для получения качественного и доступного образования, а также новые рабочие места.

Инвестор «СЗ «Пионер-1» возводит жилой дом, подпадающий под льготу в рамках программы, во 2-м Котляковском переулке. Образовательные учреждения разместятся на соседних к дому участках.

«В детсаду будет обеспечено 160 мест для детей дошкольного возраста, а школу смогут одновременно посещать 900 учеников, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. - Суммарно на этих объектах появится 149 рабочих мест. По условиям соглашения инвестор завершит строительство в течение трех лет. На это время ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа по арендной плате за первый год аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилья».

Напомним, программа стимулирования создания мест приложения труда стартовала в Москве в 2020 году для привлечения бизнеса к возведению объектов недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. В программу уже вошло несколько крупных девелоперов. Они построят в разных районах столицы коммерческие и социальные объекты, на которых появится порядка 8 тысяч рабочих мест. Совокупный объем инвестиций по шести заключенным столицей соглашениям составляет 27,6 миллиарда рублей.