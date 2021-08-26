Территории 39 поликлиник, в которых сейчас идет капремонт, благоустроят в Москве

В Мосвке благоустроят территории 39 поликлиник. ФОТО: mos.ru

В 2021 году в 39 столичных поликлиниках начался капремонт. В рамках проводимых работ будут не только отремонтированы здания, но и благоустроены прилегающие территории.

«Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, они будут благоустроены в единой стилистике», — цитирует слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова РИАМО.

Политик добавил, что во время благоустройства планируется развести транспортные и пешеходные потоки, установить скамейки для отдыха посетителей. Не исключено, что возле поликлиник появятся детские площадки.

Помимо этого территории поликлиник будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями и инвалидов. Где позволит пространство, будут оборудованы парковки. Также планируется установить навесы в виде пергол для колясок, велосипедов, передает Москва 24.

«Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, обустроят новые водосточные сети. Для безопасного пребывания в вечернее время на территории 39 поликлиник установят в общей сложности более 600 фонарей с энергоэффективными лампами», - добавил Бирюков.