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Общество26 августа 2021 13:58

Экономист оценил решение распространить меры поддержки молодежи на москвичей до 35 лет

Специалист поддержал постановление столичного мэра
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Экономист поддержал решение распространить меры поддержки молодёжи на москвичей до 35 лет

Экономист поддержал решение распространить меры поддержки молодёжи на москвичей до 35 лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина распространить меры поддержки молодежи на жителей столицы в возрасте до 35 лет.

«Сам факт, что в Москве распространяются меры поддержки на более возрастную группу, то есть не до 30, а до 35 лет, вот именно это нужно расценивать как позитивный манёвр. Сейчас в принципе во всём мире и в России продолжительность жизни увеличивается. Значит, и увеличиваются вот эти стратификационные группы — кого относить к молодёжи», — цитирует Остаповича RT.

Также эксперт добавил, что было бы полезно распространить такие меры и на другие регионы.

«Конечно, это вызовет и приток квалификаций, и приток знаний у этих людей. У нас человек формируется в профессии примерно до 40 лет. Поэтому вот эта планка поднимается до 35 лет. Желательно, конечно, это распространить на всю Россию», — отметил экономист.

Напомним, ранее Сергей Собянин подписал постановление, которое распространяет меры поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет, пишет Москва 24.

Отмечается, что принятое решение поможет оказать содействие молодым людям в трудоустройстве, если они испытывают с этим проблемы. Раньше в столице на помощь с поиском работы могли претендовать только представители молодежи до 30 лет, пишет РИАМО.