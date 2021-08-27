Тарифы на электричество снизятся в пять раз в Хабаровском крае

Уменьшение тарифов коснется компаний малого и среднего бизнеса. Уменьшение тарифов коснется компаний малого и среднего бизнеса.

Волевое и смелое решение накануне принял Михаил Дегтярев. Врио губернатора объявил о снижении тарифов на электроэнергию для предприятий и организаций 13 районов Хабаровского края.

– Тариф снизится для 360 компаний малого и среднего бизнеса, и еще 200 бюджетных предприятий. Новые тарифы буду введены в Николаевском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Комсомольском, Вяземском, Хабаровском, Ванинском, Верхнебуреинском, Нанайском районах, а также в районе имени Полины Осипенко и имени Лазо. Это территории, где подается электричество по децентрализованной схеме. В некоторых населенных пунктах тарифы упадут в пятнадцать раз, но в среднем – в пять, – сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Таким образом, снизятся расходы не только предпринимателей, но и краевого бюджета. Механизм доведения тарифов на электрическую энергию до базовых уровней будет действовать в Хабаровском крае уже с 1 января 2022 года. Среднероссийский тариф на электрическую энергию на 2022 год прогнозируется на уровне 6 руб./кВтч.