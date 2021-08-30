Московская техническая школа назвала первые три специальности для обучения

Московская техническая школа – масштабный образовательный проект, который позволит повысить квалификацию инженеров Фото: Shutterstock

В Московской технической школе первыми тремя специальностями для обучения по направлению «Технологии связи» стали «Системы беспроводной связи 5G», «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» и «Квантовые коммуникации». Обучение продлится от трех до шести месяцев. Занятия стартуют в конце сентября. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, Московская техническая школа – масштабный образовательный проект, который позволит повысить квалификацию инженеров, работающих на промышленных предприятиях Москвы, в соответствии с задачами, которые ставит перед ними реальный сектор экономики. Обучение доступно для промпредприятий столицы, которые хотят повысить кадровый потенциал своих сотрудников.

«В Московской технической школе будет несколько направлений переподготовки специалистов - от беспилотного транспорта до аддитивных технологий, - отметил заммэра. - Уже открыт набор на образовательные программы по пилотному направлению «Технологии связи». Всего в течение трех лет мы планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения. Первыми тремя специальностями стали «Системы беспроводной связи 5G», «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» и «Квантовые коммуникации».

Каждый курс обучения рассчитан 72 академических часа.

«Первую половину программы займут лекции и практические занятия, оставшиеся 36 академических часа — изучение дополнительных материалов, выполнение заданий и консультации с преподавателями, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — Обучение пройдет на базе МТУСИ, по завершении программы участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца».

Участником проекта можно стать на сайте «Агентства промышленного развития Москвы», которое курирует проект, либо в специальном разделе на Инвестиционном портале Москвы.