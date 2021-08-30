Синоптики пообещали москвичам теплый, но дождливый понедельник

Москвичей ждет теплая погода с дождями Фото: Архив "КП"

В понедельник, 30 августа, в Москве и Московской области ожидается теплая погода с кратковременными дождями. Синоптики обещают, что воздух в столице в дневные часы прогреется до 24-26 градусов, а по области и вовсе – до 27 градусов.

По данным специалистов, столичный регион находиться в на юго-западной периферии антициклона, поэтому в начале дня будет чувствоваться влияние атмосферного фронта с волнами. В преддверии осени погода порадует горожан летним теплом, пишет РИАМО.

При этом скорость ветра в столице составит 5-10 метров в секунду. А вот атмосферное давление будет немного пониженным - 748 миллиметров ртутного столба, передает Москва 24.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в сентябре. По его словам погода в начале осени будет неустойчивой. Горожан ждут периоды ненастья, но после них обязательно наступит «бабье лето». При этом в целом, погода в первый осенний месяц будет соответствовать климатической норме, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».