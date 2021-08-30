Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни в Москве

В начале сентября погода в Москве испортится Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода установится в Москве и Московской области в ближайшие дни. По словам синоптика, в первые дни недели в столичном регионе будет по-летнему тепло.

«Сегодня у нас прошёл атмосферный фронт, побрызгал дождём. Местами выпало от 3 до 5 мм осадков, но сегодняшний день будет довольно тёплым. […] Завтрашний день будет последний летний и последний по-настоящему погожий, тёплый. Минимальная температура в городе — +14...+16 °С, завтра дневная температура за счёт солнца и отсутствия дождей — +23...+25 °С», — цитирует Позднякову RT.

По словам специалиста, с наступление сентября в городе придет настоящая осень и полгода начнет соответствовать календарю.

«1 сентября — облачная погода с дождём... Ночная температура останется довольно высокой — около +15 °С, дневная — +20...+21 °С. В последующие дни мы будем находиться в тылу циклона, который принесёт нам ненастье. В четверг местами небольшие кратковременные дожди, понижение температуры: ночной и дневной. Ночная температура — +12...+13 °С, дневная — +15...+17 °С и выше», — добавила синоптик.

Напомним, ранее в центре погоды «Фобос» предупредили россиян, что в первую неделю сентября в некоторых регионах может выпасть снег. Такая погода ждет жителей Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Коми, Вологодской области, передает телеканал «360».