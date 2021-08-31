Пассажиры московского метро, МЦК и МЦД получат скидку при оплате проезда картой или смартфоном

Пассажиры метро, МЦК и МЦД получат скидку на проезд при оплате банковской картой Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября пассажиры московского метро, также МЦК и МЦК получат скидку при оплате проезда банковской картой «Мир» или с помощью смартфона. Благодаря новой акции москвичи смогут сэкономить от 10 до 20 рублей за каждую поездку.

Сообщается, что при оплате картой «Мир» любого банка поездка на метро обойдется на 10 рублей дешевле обычного тарифа. А при оплате проезда смартфоном с привязанной картой «Мир» через приложения Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay и SberPay сэкономить можно будет уже по 20 рублей с каждой поездки, пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Произвести оплату москвичи смогут на турникетах станций с функцией бесконтактных платежей. После списания полной суммы при входе через несколько минут на счет вернется сумма скидки, передает Москва 24.

Напомним, ранее скидки начали действовать в подмосковном общественном транспорте при оплате проезда столичной картой «Тройка». Благодаря новой схеме жители региона смогут сэкономить таким способом до 35% в месяц, передает телеканал «360».