В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя с грозой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Московской области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за дождей с грозами, которые надвигаются на регион.

Предупреждение начнет действовать с 23:00 вторника, 31 августа и сохранится почти на сутки – до вечера среды. Пока прогнозируется, что «желтый» уровень угрозы будет отменят в среду, 1 сентября, в 21:00. К этому времени дожди и грозы должны закончиться, и погода станет благоприятной.

В День знаний в Московской области будет тепло и солнечно, воздух прогрелся до двадцати трех градусов.

А после 3 сентября власть в регионе захватит осень, начнутся листопады. Средняя суточная температура будет составлять порядка 10 градусов тепла, сообщает «Подмосковье сегодня».

Стоит отметить, что в Москве лето 2021 года оказалось на втором месте по количеству тепла за всю историю метеонаблюдений после аномально жаркого лета 2010 года.

Превышение средних температур составило более трех градусов, сообщает RT.