Евгений Попов: Открывшийся в Филях-Давыдкове новый теннисный корт отвечает олимпийским требованиям

Евгений Попов убежден, что спортивных площадок в Москве должно быть как можно больше. Фото: Александра МАЛИКОВА.

В московском районе Фили-Давыдково появился профессиональный теннисный корт. 31 августа новую спортивную площадку вместе с жителями Западного административного округа столицы торжественно открыл президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. В церемонии открытия также участвовали известная теннисистка, победительница турнира Большого шлема Анастасия Мыскина и ведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов.

Новый теннисный корт, без сомнения, станет площадкой для тренировки будущих чемпионов. Он имеет профессиональное хард-покрытие и по своим параметрам абсолютно соответствует требованиям, которые предъявляются к объектам для проведения турниров международного уровня. Шамиль Тарпищев выразил надежду, что родители будут играть на этом корте вместе со своими детьми, передавая им любовь к спорту.

- В некоторых странах мира теннис считается семейным спортом – родители играют с детьми. Хотелось бы, чтобы так было и в России, - отметил глава Федерации. - Теннис формирует характер, воспитывает настойчивость, целеустремленность, волю к победе. Даже если ребенок не будет чемпионом, спорт поможет ему добиться успеха в жизни.

Анастасия Мыскина уверена, что открытие такой площадки – отличный повод попробовать свои силы на корте даже для тех, кто никогда прежде не занимался теннисом.

- Открытие такого корта – большое достижение и большая радость для любителей этого вида спорта, - считает Анастасия.

Телеведущий Евгений Попов следил за судьбой корта с того момента, как его покрытие было уничтожено сильными ливнями. По просьбе жителей района Фили-Давыдково он подключился к общественному контролю за его восстановлением и вместе со всеми наблюдал за соблюдением графика строительства и качеством работ. Добиться того, чтобы на корте оперативно сделали новое покрытие, удалось после резонанса, поднятого жителями ЗАО в СМИ и в соцсетях. Евгений Попов убежден, что спортивных площадок в Москве должно быть как можно больше.

- Считаю важным расширение спортивной инфраструктуры. Такие корты необходимы и в других районах города, а также в российских регионах, - подчеркнул ведущий программы «60 минут». - Доступность спортивных сооружений для всех, независимо от материального положения и социального статуса - один из факторов, определяющий качество и уровень жизни людей.

Житель района Павел Виноградов, ставший одним из инициаторов строительства нового корта, поблагодарил всех, кто помог осуществить эту идею.

- Мы открываем этот корт, чтобы им могли пользоваться все желающие. Вполне возможно, что именно здесь будут воспитаны победители международных соревнований, - рассказал Павел. - Но главное – сюда могут приходить просто жители вместе с детьми и проводить с пользой свободное время.

После церемонии открытия первую подачу на обновленной площадке сделал Шамиль Тарпищев. А Анастасия Мыскина провела открытый урок для ребят - воспитанников детской спортивной школы.