Председатель Союза пассажиров поддержал идею бесплатных пересадок на наземном транспорте Москвы

Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными в течение 90 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал сообщение о том, что с 1 сентября в Москве пересадки на наземном городском транспорте станут бесплатными в течение 90 минут с начала поездки. Эксперт напомнил, что такой опцией смогут воспользоваться только те горожане, чья транспортная карта «Тройка» привязана к личному кабинету.

«Такое решение принято, хочу сказать, что оно имеет ряд особенностей. Например, как уже объявлено, пересадка будет бесплатно действовать по карте «Тройка» только в том случае, если она привязана к личному кабинету... И эта бесплатная пересадка будет включаться в течение 12 часов после привязки. Это важное уточнение», — цитирует Янкова RT.

Председатель Союза отметил, что относится к инициативе положительно, но считает важным моментом донести до москвичей полные правила действия новой меры.

«Правильно распространить это на наземный транспорт, чтобы все билеты действовали 90 минут, но надо подробно объяснить все детали пассажирам. Я боюсь, что начнутся жалобы из-за того, что многие пассажиры могут этих нюансов не прочитать», — подытожил Янков.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в Москве пересадки на городском общественном транспорте станут бесплатными на протяжении 90 минут с начала поездки, передает телеканал «360».

Для того, чтобы воспользоваться услугой пассажирам достаточно привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте московского метрополитена. Услуга будет подключена через 12 часов после привязки, сообщает РИАМО.