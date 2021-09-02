Разворотнева: Молодежь вправе рассчитывать на доступное образование и гарантированное трудоустройство по профессии

Правозащитница Светлана Разворотнева напомнила, что Конституция гарантирует каждому гражданину России право на бесплатное образование. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Число бюджетных мест в вузах и средне-специальных учебных заведениях необходимо увеличить за счет программ целевого обучения, уверена правозащитница Светлана Разворотнева. Член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве приняла участие в круглом столе «Целевые места в высших и средних учебных заведениях: новые возможности бесплатного образования для молодежи». В честь Дня знаний эксперты собрались в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке и обсудили меры, необходимые для того, чтобы сделать образование более доступным для молодых людей. В ходе дискуссии педагоги, общественники, представители власти подняли проблемы поступления абитуриентов, прохождения практики и трудоустройства после получения диплома.

Светлана Разворотнева напомнила, что Конституция гарантирует каждому гражданину России право на бесплатное образование. Однако далеко не все абитуриенты имеют возможность поступить на бюджетные места или платить за обучение.

- Увеличение бюджетных мест за счет расширения программ целевого образования не только поможет сделать получение знаний и профессии доступнее, но и значительно повысит качество образования. Это возможность выбрать профессию по душе, проходить практику и погрузиться в работу без отрыва от образовательного процесса, а также гарантированное трудоустройство по окончании учебного заведения, - отметила Разворотнева.

С мнением правозащитницы согласна уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева. По словам столичного омбудсмена, проведенное аппаратом уполномоченного по правам человека в Москве исследование показало: соотношение бюджетных мест в вузах Москвы составляет 40 на 60 или 30 на 70 процентов. Татьяна Потяева также привела данные, предоставленные одним из ведущих высших учебных заведений столицы. В 2020 году вуз принял 6576 человек, из них 3795 стали студентами платного отделения, и только 2781 поступили на бюджет. Из этого числа целевые места предоставили всего 87 студентам, 16 мест оставили для детей-сирот, 41 - для инвалидов и еще 1400 мест – для студентов-иностранцев. Остальные места распределялись среди молодых людей, поступавших по конкурсу. В то же время на очно-заочной форме обучения в этом вузе бесплатных мест нет совсем, а на заочной форме – только 6.