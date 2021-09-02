Владимир Ефимов: Экспорт детских товаров московского производства вырос в полтора раза

В преддверии начала нового учебного года в центре «Моспром» особенно обращают внимание на экспорт канцелярских товаров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первом полугодии 2021 года экспорт детских товаров Москвы составил 34,72 миллиона долларов. Цифра превышает объёмы отправленной продукции за те же месяцы 2019 и 2020 годов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичным компаниям-экспортёрам детских товаров за последние несколько лет удалось значительно укрепить свои позиции на зарубежных рынках, - отметил заммэра. - Объём экспорта превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объем экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил 28,53 миллиона долларов. При этом столица прочно удерживает звание лидера в этом сегменте. Доля Москвы в общероссийском экспорте детских товаров составила почти 37 процентов».

Являясь столицей новой промышленности, Москва занимает лидирующую позицию по объемам несырьевого неэнергетического экспорта среди субъектов РФ. Достижению этого показателя способствует городская поддержка компаний, поставляющих свою продукцию за рубеж.

Больше всего поставок в январе-июне 2021 года пришлось на игрушки. Их экспорт достиг 24,71 миллиона долларов. Для сравнения: в такие же месяцы прошлого года он составлял 16,12 миллиона долларов. Оставшуюся долю в структуре экспорта делят между собой канцтовары и крупногабаритные товары, такие как кресла безопасности и ходунки. А наибольшей популярностью у зарубежных потребителей пользуются готовые комплекты игрушек и наборы для конструирования.

Как отмечают в столичном центре поддержки экспорта «Моспром», растет и география поставок московских игрушек. Если за первые шесть месяцев 2020 года их отправили в 41 страну мира, то в этом году – уже в 60. В тройке лидеров стран-покупателей продукции – Казахстан, Беларусь и Бельгия. Бельгия впервые стала одним из ключевых импортеров этой категории товаров. По итогам первого полугодия 2021 года экспорт достиг 1,08 миллиона долларов. При этом за весь 2020 год объем поставок насчитывал всего 0,07 миллиона долларов.

«Одно из приоритетных направлений развития экспорта – расширение присутствия на рынках стран дальнего зарубежья, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Появление Бельгии в лидерах по импорту демонстрирует успехи московских экспортёров. Растет и экспорт детских товаров в Италию, который уже превысил годовые показатели прошлого года и составил 0,42 миллиона долларов».

В преддверии начала нового учебного года в центре «Моспром» особенно обращают внимание на экспорт канцелярских товаров. Объём поставок этой продукции с начала года достиг 9,37 миллиона долларов.