Москвичи выберут название для первого электрического речного трамвая

Электрический речной трамвайчик. Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать название для первого электрического трамвая в Москве. На выбор горожанам предложено пять вариантов: «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка» или «Неглинка».

«В течение двух месяцев мы собирали идеи по развитию речного транспорта и предложения по тому, как назвать первый полностью электрический речной трамвайчик, — самые популярные названия мы решили вынести на голосование в «Активном гражданине», чтобы победителя выбрали жители города, будущие пассажиры наших экосудов», - цитирует главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова РИАМО.

Заммэра добавил, что в 2022 году в столице будет поэтапно организовано два речных маршрута, а спустя 16 лет в Москве вернется любимый горожанами водный транспорт. Так, уже в следующем году суда смогут доставить жителей столицы с одного берега Москвы-реки на другой быстрее общественного транспорта, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Первыми речными маршрутами в Москве станут: парк «Фили» — Киевский вокзал и Автозаводский мост — Печатники.