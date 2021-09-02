В московский регион придут первые заморозки в ночь с 4 на 5 сентября 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о приближающихся заморозках. Отрицательные температуры могут фиксироваться в Москве и Московской области уже на выходных, в ночь с 4 на 5 сентября 2021 года.

В выходные погода в регионе будет не самая благоприятная – ожидается ветер, а вместе с низкими температурами, появятся ощущение легких заморозков.

- Погода в принципе будет некомфортная, не исключено, что в ночь на субботу по области местами будут наблюдаться заморозки, - говорит синоптик в беседе с RT.

В Москве температура будет колебаться от +8…14 °С, по области чуть теплее — +10...+15 °С.

Каждый день будут идти дожди, от еле заметных до сильных осадков. Неуютную погоду будет задавать северо-западный ветер.

- Температура воздуха будет ощущаться гораздо ниже, чем есть на самом деле, - поделилась синоптик.

В Москве наступила метеорологическая осень, главным признаком которой является похолодание днем до +15 градусов, сообщает телеканал "360".