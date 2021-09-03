Владимир Ефимов: На месте самостроя на юго-востоке Москвы открылся новый сквер

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

На юго-востоке Москвы на месте демонтированного объекта самовольного строительства благоустроили парковую зону для прогулок и отдыха.

Новое общественное пространство находится на Ставропольской улице, рядом с домом 38/2. Раньше здесь располагался незаконный торгово-развлекательный центр. После многочисленных жалоб местных жителей и судебных разбирательств его демонтировали.

«Благодаря работе Государственной инспекции по недвижимости в Москве на месте самовольных и опасных строений появляются зеленые зоны, спортивные и социальные объекты, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В Люблино вместо незаконного торгово-развлекательного центра для жителей района был обустроен сквер площадью свыше 2,9 тысячи квадратных метров. Там проведено озеленение, вымощены дорожки, установлены лавочки, организовано уличное освещение».

По его словам, сквер на освобожденной территории был благоустроен в рамках программы «Развитие городской среды».

Всего за пять лет в Юго-Восточном округе выявлено 1,3 тысячи объектов самовольного строительства. Больше половины из них – 771 объект – демонтированы. Остальные объекты находятся в процессе подготовки к демонтажу. Освобожденные от самостроя территории могут быть использованы, в том числе, для благоустройства.

Москва – самый комфортный и красивый город, соответствующий мировым стандартам благоустройства. На сегодняшний день в столице уже реализованы проекты по обновлению 420 улиц, площадей, набережных, городских пространств, ставших комфортной средой для москвичей, и эта работа ведется постоянно.

Решение о демонтаже незаконно построенного торгово-развлекательного центра было принято в том числе по результатам судебно-строительной экспертизы, которая показала, что эксплуатация здания представляла опасность для жизни и здоровья граждан.

«Трехэтажное здание было возведено без разрешительной документации, - подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Нарушителю было предписано освободить участок от самостроя, однако данные требования не были выполнены в добровольном порядке, поэтому Госинспекцией по недвижимости был осуществлен принудительный демонтаж. На нашей практике это один из крупнейших обнаруженных и демонтированных самостроев».