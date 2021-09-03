Московский водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания Фото: Евгения ГУСЕВА

Водителей Москвы и Московской области призвали быть острожными на дорогах из-за похолодания. В региональном ГИБДД полагают, что на дорогах может образовываться наледь, что повысит опасность аварийности.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 3 на 4 сентября в Московской области возможны первые заморозки, в связи с этим стоит быть предельно внимательным за рулем.

- По информации метеорологов, в Подмосковье сегодня и в ближайшие дни ожидается значительное понижение температуры воздуха, вплоть до минусовых отметок, - сказали в ГИБДД.

Колебания температур неизменно приводят к росту аварийности на дорогах. Особенно опасными становятся участки на эстакадах, мостах и путепроводах. Там наиболее высока вероятность образования наледи.

В ведомстве призвали участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, а пешеходам посоветовали использовать световозвращатели, сообщает Подмосковье сегодня.

Тем временем, 3 сентября в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет актуально до 7:00 воскресенья, сообщает телеканал "360".