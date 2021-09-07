Татьяна Буцкая и Александр Карелин обсудили развитие дворового спорта в Москве

Татьяна Буцкая и Александр Карелин (справа) обсудили перспективы развития дворового спорта в столице. Фото Александра Трипалина.

За развитием дворового спорта – будущее, считает лидер всероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая. По ее инициативе на площадке Общероссийского Народного фронта прошел круглый стол «Дворовый спорт: основа здорового образа жизни». В дискуссии приняли участие многократные чемпионы России, Европы и мира, призеры Олимпийских игр и мастера спорта Александр Карелин, Елена Вяльбе, Евгений Ловчев, Софья Великая. Эксперты обсудили развитие спортивной инфраструктуры для детей и вместе постарались ответить на вопрос: что нужно сделать, чтобы москвичи занимались физкультурой как можно больше и чаще.

Знаменитые спортсмены поддержали идею Татьяны Буцкой сделать спортивную инфраструктуру более массовой и доступной для детей. Формат дворовых спортивных активностей идеально подходит для того, чтобы занять ребят после занятий.

- Сейчас понятие «спальный район» в Москве уходит в прошлое, - считает Татьяна Буцкая. - В новых кварталах, во дворах домов, построенных по реновации, возводятся спортивные площадки, сразу строятся спортивные центры. Однако работы еще много, и она не прекращается. Пока ещё есть микрорайоны, которые были построены десятилетия назад. Их спортплощадки меняются на новые, но для развития детского спорта можно использовать и уже существующие профессиональные объекты.

Руководитель «Совета матерей» рассказала, что вынесла из общения с жителями районов столицы четкий запрос на обновление спортивной инфраструктуры. Пандемия затронула развитие спорта, как и многие другие отрасли. Из-за эпидемиологических ограничений многие спортивные сооружения сегодня опустели и простаивают. В то же время это можно рассматривать и как повод для возрождения дворового спорта – детского и любительского.

Многократный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул: дети должны успевать после школы посещать спортивные секции. Поэтому площадки для спортивных занятий должны находиться в шаговой доступности.

- Именно маленькие успехи и первые победы мотивируют продолжать заниматься, а для кого-то это даже стимул для профессиональной спортивной карьеры. Секции, в свою очередь, должны быть доступны географически и материально, - отметил легендарный спортсмен. По его словам, путь многих чемпионов начинается с детства, именно с занятий в обычном спортивном кружке.

По мнению экономиста и предпринимателя Алексея Яшина, государству необходимо активнее поддерживать спортивные объекты, а также обеспечить доступность для детей спортивных секций.

Предложения, высказанные экспертами в ходе круглого стола, будут направлены в профильные комитеты Государственной думы, Совет Федерации и федеральные органы власти для их дальнейшей реализации. Татьяна Буцкая пообещала, что по итогам дискуссии проверит дворовые спортивные площадки и ознакомится с ходом реконструкции некоторых московских стадионов. Александр Карелин поддержал инициативу «Совета Матерей» и вызвался помочь с анализом спортивной инфраструктуры московских районов.