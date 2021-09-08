Станции Большого кольца метро соединят с радиальными линиями подземки

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжается создание пересадок с открытых станций на радиальные линии подземки Фото: Иван МАКЕЕВ

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжается создание пересадок с открытых станций на радиальные линии подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Пересадки строятся с введённых в прошлом году станций Большого кольца метро «Авиамоторная» и «Электрозаводская», которые пока действуют в составе Некрасовской ветки, на радиальные линии – Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую», – рассказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, работы ведутся как открытым, так и закрытым способом. Обе станции находятся в сложных гидрогеологических условиях и в непосредственной близости от тоннелей действующих линий метро. Поэтому специалисты проводят круглосуточный мониторинг состояния подземных коммуникаций.

До конца года на «Авиамоторной» приступят к сооружению основных конструкций пересадочного узла. Строители используют для этого открытый способ по мере разработки грунта и монтажа креплений котлована. А под землей начнут работать после завершения текущих горнопроходческих работ.

«Готовность подходного коридора пересадочного узла с ходками, который сооружается горным способом, составляет 75%», – уточнил Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро. - Прим.).

По его словам, после окончания всех работ пассажиры смогут сделать пересадку на Калининско-Солнцевскую линию, не поднимаясь на поверхность.

На соседней «Электрозаводской» монолитные работы по сооружению основных конструкций пересадочного узла на Арбатско-Покровскую линию открытым способом выполнены на 77%, а в подземной части – на 36%.

«В зоне пересадки на «Электрозаводской» уже смонтированы эскалаторы и произведен монтаж оборудования», – добавил руководитель холдинга.

Напомним, Большая кольцевая линия – главный проект московского метростроения и один из самых масштабных в мире. Ее длина составит 70 километров. На маршруте появится 31 станция. Запуск БКЛ поможет разгрузить действующие станции внутри кольца и Кольцевую линию подземки.