Участники тестирования Face Pay в московском метро получат скидки на проезд

Участникам тестирования Face Pay предоставят скидку на проезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участникам тестирования технологии оплаты проезда по лицу Face Pay в ближайшее время предоставят скидку на проезд в столичной подземке.

«Многие попросили нас сделать проход по Face Pay на время теста дешевле, чем стоит проезд при оплате банковской картой. Мэр поручил проработать этот вопрос, в ближайшее время дадим скидку для тестировщиков этого способа оплаты проезда», - цитирует главу московского Дептранса Максима Ликсутова Москва 24.

По его словам, испытание системы проходят успешно. Новая технология справилась с нагрузкой, когда пассажиры в течение получаса беспрерывным потоком использовали именно этот способ оплаты. Сам глава Дептранса также опробовал Face Pay. При этом система ни разу не ошиблась.

Напомним, ранее министр транспорта РФ Геннадий Савельев заявил, что биометрическую систему идентификации пассажиров на всех видах транспорта в России планируется ввести уже в 2024 году. Она будет действовать на авиа- и ж/д транспорте, а также на всех видах общественного транспорта, передает РИАМО.

Добавим, ранее Максим Ликсутов также анонсировал открытие 16 новых транспортных пересадок в Москве. Они свяжут станции МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией метро и МЦК, передает телеканал «360».