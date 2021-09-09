«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области 9 сентября 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стал сильный ветер, который прогнозируется на 9 сентября 2021 года. О неблагоприятных погодных условиях предупредили синоптики.

Температура воздуха в Москве прогреется до 15 до 17 градусов тепла, в Подмосковье будет колебаться в пределах 12-17 тепла. В ночные часы столбики термометров покажут + 11. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть западного и юго-западного направлений со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с. В связи с увеличивающимися порывами было объявлено предупреждение.

«Желтый» режим погодной опасности действует с 9 утра до 21:00 четверга, 9 сентября.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет порядка 70%.

Такая погода считается комфортной для метеозависимых людей. Кислородный режим ожидается благоприятный, сообщает РИАМО.

А к выходным в московском регионе потеплее. Синоптики прогнозирую приход «бабьего лета». Потеплеет до + 20 градусов, такие показатели соответствуют августовским, сообщает Подмосковье сегодня.

11 октября, температурный фон будет на уровне 18-20 градусов тепла, а в воскресенье, 12 октября, температура воздуха поднимется до 23 градусов.