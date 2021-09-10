На Тверском бульваре открылась фотовыставка «Москва. Ничего лишнего»

Фото: пресс служба Госинспекция по недвижимости города Москвы

До 30 сентября включительно на Тверском бульваре проходит фотовыставка архивных и современных фотографий столицы. Куратор проекта - Госинспекция по недвижимости Москвы, которая в этом году отмечает свое 15-летие.

На уличной экспозиции можно увидеть, как менялся город со второй половины ХХ века по настоящее время. Эта полувековая история уместилась на 16 двусторонних стендах. На каждом - три фотографии одного и того же места с разбивкой по хронологии - 1960–1980 годы, 1990–2005 годы и наше время. Например, посетители могут посмотреть, как за десятилетия изменились Пушкинская площадь и площадь около Савеловского вокзала, а также около станций метро «Чистые пруды», «Кропоткинская», «Парк культуры» и «Маяковская». Перемены в современном облике города произошли в том числе благодаря специалистам Госинспекции по недвижимости. Работники ведомства следят за законностью возведения и использования объектов недвижимости в столице.

«Госинспекция по недвижимости на протяжении нескольких лет ведет работу по борьбе с незаконными постройками, которые не только искажают архитектурный и исторический облик города, но и отнимают у горожан общественные пространства, - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Во взаимодействии с отраслевыми департаментами и префектурами проведена колоссальная работа по формированию нового облика Москвы без самостроя. Незаконные постройки демонтированы не только в центре города, но и на его окраинах, в спальных районах. И фотовыставка как раз наглядно демонстрирует нам новый облик столицы, рассказывает о преображении Москвы после сноса самостроя и местах благоустройства, создании комфортных городских пространств для отдыха и встреч».

По его словам, за время работы Госинспекции по недвижимости выявлено более 30 тысяч незаконных построек. Общая площадь демонтированного самостроя составила более 4,3 миллиона квадратных метров. Потом на этих местах появляются новые общественные пространства. Среди них - скверы, зоны отдыха, дополнительная дорожно-транспортная инфраструктура.