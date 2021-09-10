Правительства РФ, Узбекистана и Москвы обсудили с крупнейшими работодателями пилотный проект по въезду трудовых мигрантов

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, строительные компании России нуждаются в квалифицированной иностранной рабочей силе. Фото: Игорь НОВИКОВ

Пилотный проект по привлечению в Россию граждан Узбекистана для работы на стройках обсудили правительство Москвы совместно с рядом федеральных ведомств и крупнейшими работодателями.

В выездном совещании в Ташкенте приняли участие представители Минтруда России, Минстроя, МВД, Минздрава, Департамента экономической политики и развития города Москвы, ГБУ «Многофункциональный миграционный центр».

Во время заседания рабочих групп участники совещания обсудили алгоритмы процедур, необходимых для въезда иностранцев в Россию - медицинское освидетельствование, экзамен на знание русского языка, дактилоскопическая регистрация, проверка по линии правоохранительных органов, а также вакцинация от коронавируса. После этого иностранные граждане получат возможность въезда в Россию для работы в строительных компаниях по заявкам работодателей.

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, строительные компании России нуждаются в квалифицированной иностранной рабочей силе.

«За следующее десятилетие в России необходимо построить более миллиарда квадратных метров жилья, проекты в области железнодорожного строительства, энергетики, промышленного производства, - отметил Стасишин. - Для их реализации нужны профессиональные кадры. Сегодня с участием крупнейших строительных организаций России мы обсудим пошаговые процедуры въезда на территорию страны 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на строительных объектах нашей страны».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что патенты на трудовую деятельность в Москве ежегодно оформляют около 300 тысяч граждан Узбекистана. Это более половины от общего числа трудовых патентов. Именно поэтому Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. В марте в Узбекистане открылось представительство

ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» для помощи московским работодателям в подборе трудовых мигрантов.

«Главная задача сегодня – облегчить проведение процедур по оформлению документов для въезда в Россию, перенеся часть из них на территорию страны исхода, - подчеркнул министр. - Одновременно провести качественные мероприятия по организованному набору трудовых мигрантов и обеспечить российских работодателей необходимыми квалифицированными кадрами».