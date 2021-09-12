Ликсутов: Москвичи в День города совершили 315 тысяч бесплатных поездок по МЦК

Москвичи в День города совершили более 315 тысяч бесплатных поездок на МЦК. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пассажиры 11 сентября совершили более 315 тысяч бесплатных поездок на МЦК. Плату на проезд отменили в честь Дня города и первого юбилея работы Московского центрального кольца. В итоге в минувшую субботу поезда МЦК перевезли на 35 тысяч пассажиров больше, чем в прошлую субботу, сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

- В честь первого юбилея МЦК и Дня города по решению мэра Москвы на МЦК 11 сентября проезд был бесплатным. Пассажиры воспользовались этой возможностью 315 тысяч раз, – отметил руководитель московского Департамента транспорта. - Хорошая погода и праздничная программа стали отличными поводами, чтобы погулять по столице. По МЦК у москвичей и гостей столицы была возможность добраться до многих праздничных площадок, поэтому по МЦК проехали на 35 тысяч пассажиров больше, чем в прошлую субботу.

По словам Ликсутова, чаще всего пассажиры с помощью МЦК добирались до Лужников и ВДНХ.

Напомним, Московское центральное кольцо открылось пять лет назад. Ежедневно в будни его услугами пользуется 500 тысяч человек – москвичей и гостей столицы. В честь юбилея для пассажиров была выпущена тематическая карта «Тройка» лавандового цвета. Кроме того, на МЦК по случаю дня рождения запустили аудиоэкскурсии. Следуя по маршруту, пассажиры узнают интересные факты о районах, через которые они проезжают. А 10 сентября на 12 станциях МЦК выступили участники проекта «Музыка в метро».