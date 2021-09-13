Система Face Pay заработала еще на пяти линиях московского метро

Еще на 5 линиях метро запустили систему Face Pay Фото: Иван МАКЕЕВ

К тестированию новой системы Face Pay в московском метро подключены станции еще пяти линий. Теперь оплатить проезд, не доставая проездной, можно уже на девяти ветках подземки. Об этом сообщили в пресс-службе городского Дептранса.

«Face Pay работает стабильно, теперь к тесту подключено больше половины линий Мосметро. Среди них – самая востребованная, Таганско-Краснопресненская», - цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова Москва 24.

На сегодняшний день система Face Pay подключена также на Калининской, Сокольнической, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филевской линиях подземки.

«Важно, что во время теста участники смогут пользоваться акцией «Время ранних», чтобы сделать поездку на метро дешевле — 23 рубля вместо 46», - добавил Ликсутов.

Он также отметил, что в Москве расширяется программа тестировщиков системы. Подать заявку на участие в программе можно сайте программы, сообщает РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что с октября в московском метро начнет работать больше машинистов-женщин. Максим Ликсутов отметил, что после сдачи экзаменов к команде смогут присоединиться более 40 новых сотрудниц, передает телеканал «360».