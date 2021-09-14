Заммэра Владимир Ефимов: Москвичи арендовали у города более 170 машино-мест в домовых паркингах

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

В столице собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму могут арендовать у города машино-места в подземных паркингах своего дома и ближайших к нему гаражах сроком на десять лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За восемь месяцев 2021 года москвичи оформили с городом 173 договора аренды машино-мест, - сообщил заммэра. - Сейчас горожанам доступно для аренды еще более 650 мест в паркингах по 13 адресам в районах - Ломоносовский, Крылатское, Южное Медведково, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Северное Чертаново, Куркино, Нижегородский. Список доступных для аренды машино-мест регулярно пополняется на основании решения комиссии по вовлечению в оборот объектов недвижимости Департамента городского имущества. Стоимость годовой аренды машино-места фиксированная и варьируется от 360 до 8,7 тысячи рублей за квадратный метр, она зависит от площади объекта и его локации, также для льготных категорий граждан предусмотрен единый тариф, действующий на всей территории столицы».

По решению столичного правительства годовые ставки арендной платы за квадратный метр машино-места составляют от 2,4 до 8,7 тысячи рублей с учетом НДС в зависимости от района.

Льготная аренда в размере 360 рублей за «квадрат» в год применяется для всех категорий пенсионеров, ветеранов, инвалидов и родителей детей-инвалидов.

«Арендованные за восемь месяцев 2021 года машино-места расположены в семи округах столицы, а больше всего – 88 мест – арендовано в СЗАО, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Самый бюджетный объект этого года – восьмиметровое машино-место на Крылатской улице – был передан в наем за 24,2 тысячи рублей в год. А самое дорогое, в паркинге на улице Милашенкова площадью 21,3 квадратных метра, – в этом году сняли за 69 тысяч рублей. Еще более 200 проектов соглашений находится на стадии оформления».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Для аренды у города машино-места жителям Москвы нужно обратиться с заявлением в Департамент городского имущества:

- лично в службу «Одного окна» по адресу - Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1;

- или отправив письмо по почте (индекс 125993);

- или онлайн через «Электронную приемную».

Порядок оформления аренды машино-места, список необходимых документов, а также актуальный перечень объектов и их стоимость размещены на mos.ru.