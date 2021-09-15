Заммэра Владимир Ефимов: Безработица в Москве приблизилась к докризисному уровню

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 1 сентября 2021 года составил 0,53% - минимальный показатель с апреля прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Рост деловой активности позитивно влияет на рынок труда Москвы, - отметил заммэра. - Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии в начале октября 2020 года до 3,04%, к сентябрю 2021 года снизился до 0,53%, что вполне сопоставимо с докризисными показателями. На 1 сентября 2019 года уровень безработицы в столице составлял 0,38%, а на эту же дату в 2020 году он вырос до 3,01%».

Столичные власти уточняют, что сократилось не только число безработных, но и количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты. С начала 2021 года их число уменьшилось на 10,2%.

«В августе этого года существенно снизился и уровень напряженности на рынке труда, который рассчитывается как отношение количества резюме к количеству вакансий, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - По сравнению с августом 2019 года напряженность уменьшилась на 35%, к августу 2020 года - на 50%».

На начало сентября разница между принятыми на работу и уволенными составила 241,3 тысячи человек.

КОНКРЕТНО

С апреля 2020 года по август 2021 года более всего численность новых сотрудников превысила число увольнений в таких сферах:

- разработка программного обеспечения – 55,6 тыс. человек;

- строительство – 50,2 тыс. человек;

- здравоохранение – 42,3 тыс. человек;

- оптовая и розничная торговля – 34,8 тыс. человек и 21,6 тыс. человек.

Сейчас база Московской службы занятости насчитывает более 400 тысяч вакансий на 38 тысяч безработных.