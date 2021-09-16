Первое место в рейтинге регионов России по индексу рынка труда заняла Москва

Столица заняла первое место в рейтинге российских регионов по индексу рынка труда за 2020 год, подготовленного РИА Новости. Индекс позволяет определить уровень занятости, а также степень привлекательности для трудоустройства и дальнейшей работы.

«Лидерство Москвы в рейтинге говорит о высоком уровне социально-экономического развития города, большой ёмкости рынка труда, его гибкости, низком уровне безработицы, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Благодаря комплексу мер, направленных на поддержку городского бизнеса, столице удалось в пандемию избежать значительного провала занятости населения. Уже к концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3 процента – почти в 2,3 раза ниже максимального значения в этом же году. Кроме того, с начала 2021 года на 10,2 процента снизилось число работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, а уровень напряжённости на рынке труда снизился не только относительно показателя 2020 года, но и относительно допандемийного 2019 года».

Индекс рынка труда за 2020 год рассчитывался на основе данных официальной статистики по восьми показателям, объединённым в четыре группы: «Уровень оплаты труда», «Занятость», «Условия труда» и «Ёмкость рынка труда». Индекс Москвы – 96,5 балла из 100 возможных, что на 0,1 балла выше индекса 2019 года. В пятёрку лидеров также вошли Санкт-Петербург (92,7 балла), Московская область (83,2 балла), Ханты-Мансийский автономный округ (78,2 балла) и Тюменская область (72,6 балла).

«Об устойчивости московского рынка труда и эффективности принятых мер, позволивших большинству столичных работодателей перенастроить рабочие процессы, сохранить штат и заработную плату сотрудников, свидетельствует и рост поступлений в бюджет по налогу на доход физических лиц, - отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - За 7 месяцев 2021 года они составили 757,3 миллиарда рублей, что на четверть превышает показатели аналогичного периода 2020 года и почти на треть 2019 года».

Еще одним признаком эффективного развития московского рынка труда является рост числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. За семь месяцев 2021 года число самозанятых увеличилось более чем на 40% - до 684 тысяч человек, количество ИП выросло на 6% - до 321 тысяч.