Кандидаты в депутаты Госдумы поблагодарили Сергея Собянина за оказанное накануне выборов доверие

Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандидаты в депутаты Госдумы, вошедшие в список «Собянина», в соцсетях поблагодарили за оказанное им накануне выборов доверие. Депутат Госдумы Петр Толстой, член Общественной палаты Евгений Нифантьев, правозащитница Светлана Разворотнева и глава общероссийской организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в своих личных аккаунтах выразили признательность Сергею Собянину и пообещали сообща работать на благо столицы.

- Один в поле не воин – известная истина, справедливость которой каждый раз подтверждается самой жизнью, - написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. - Те изменения, которые произошли в Москве, стали возможны только благодаря работе слаженной команды людей, объединенных общей целью – сделать нашу столицу лучшим городом на земле. В 2016 году избиратели Люблинского округа доверили мне защищать их интересы в Государственной думе. Мы вместе прошли большой путь и реализовали много интересных проектов. Впереди еще масштабная работа, и я уверен, что мы реализуем все намеченные жителями ЮВАО планы, которые мы собрали в Народную программу. Потому что мы работаем в команде Москвы, вместе с Сергеем Собяниным.

Предприниматель, член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев поблагодарил Сергея Собянина за возможность присоединиться к большой профессиональной команде.

- Масштабные проекты, серьезные задачи, большая ответственность и доверие. Это про команду Сергея Семеновича Собянина. Благодарен за возможность быть частью команды. Вместе мы сделаем жизнь наших горожан лучше, - написал Евгений Нифантьев.

По мнению правозащитницы Светланы Разворотневой, быть частью команды города — это почетная обязанность, которая налагает на человека большую ответственность.

- Сергей Собянин на своем сайте опубликовал московский список кандидатов «Единой России», которых он назвал членами одной большой команды, работающей на благо города. Я благодарна Сергею Собянину за доверие и включение меня в этот список, - подчеркнула Разворотнева. - Работать вместе с такой командой – это огромная честь и большая удача. Быть частью команды города – это ответственность, но в то же время большие возможности для реальных дел, приносящих пользу людям, и защиты интересов москвичей.

Руководитель «Совета матерей» Татьяна Буцкая на своей странице в Инстаграме также поблагодарила Собянина за оказанное ей доверие.

Напомним, 15 сентября Сергей Собянин, возглавляющий московский список «Единой России», представил свою команду кандидатов на выборах в Госдуму. На своем сайте он призвал москвичей отдать голос за людей, вошедших в «список Собянина», отрекомендовав их как настоящих профессионалов, душой болеющих за будущее города. При этом Собянин подчеркнул, что в список вошли люди с разным политическим и профессиональным опытом: это педагоги, врачи, общественные деятели, правозащитники, депутаты Госдумы.

Напомним, выборы в Москве пройдут с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно в любой из этих трех дней. Жители столицы смогут отдать свои голоса на избирательных участках либо принять участие в электронном голосовании. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 и №37), а также муниципальных депутатов в Щукине.