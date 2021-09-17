Владимир Ефимов: Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54%

Столица увеличила поставки пластмасс и изделий из них, а также расфасованных лекарств Фото: Shutterstock

Товарооборот между столицей и странами Латинской Америки вырос в первом полугодии этого года на 54,4% и достиг 1,84 миллиарда долларов США. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Страны Латинской Америки мы выделяем как одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на серьезную удаленность регионов друг от друга, - отметил заммэра. - Пандемия нарушила некоторые торговые связи, цепочки и поставки товаров, однако уже в этом году отмечается восстановление торговых отношений. Товарооборот между столицей и странами Латинской Америки в первом полугодии составил 1,84 миллиарда долларов США и вырос на 54,4% относительно первого полугодия 2020 года, и на 26,6% относительно аналогичного периода 2019 года».

По его словам, в первом полугодии столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион составил 212,58 миллиона долларов США, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года, когда объем поставок составил 51,98 миллиона долларов США, и в два раза выше того же показателя за 2019 год, когда экспортеры поставили товаров на 101,30 миллиона долларов США.

По итогам первого полугодия 2021 года Москва увеличила поставки в Латинскую Америку пластмасс и изделий из них, расфасованных лекарств, диагностических реагентов и моющих средств.

«Москва входит в ТОП-10 регионов России, экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку, и занимает пятое место по объему экспорта, - руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Всего продажи были осуществлены в 19 стран региона, а главными странами-покупателями стали Аргентина, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Куба и Перу. При этом основной объем московского экспорта в латиноамериканский регион приходится на промышленную продукцию, которая в первом полугодии этого года была отправлена на сумму 200,48 миллиона долларов США».

Для поддержки внешнеэкономических связей 14 сентября Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» провел международный телемост «Москва-Латинская Америка», в котором приняли участие около 800 человек. В рамках телемоста участники обсудили перспективы экспорта столичных компаний в регион, в частности стороны рассмотрели возможности экспорта инфокоммуникационных технологий, продукции для энергетической отрасли и продукции АПК.