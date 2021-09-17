Вестибюль станции метро «Киевская» закрылся на два месяца

Эскалаторы отремонтируют на станции метро «Курская» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из вестибюлей станции «Курская» Арбатско-Покровской линии московского метро закрылся на вход и выход для пассажиров. Здесь запланирован капитальный ремонт трех эскалаторов, который планируется завершить к 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В настоящее время пассажирам рекомендовано пользоваться вестибюлем станции «Курская» Кольцевой ветки. Открытый вестибюль отмечен на карте номером три. Дойти до него от закрытого входа по улице можно всего за одну минуту, сообщает телеканал «360».

«Пожалуйста, планируйте поездки и приобретайте билеты заранее – это можно сделать через приложение «Метро Москвы». И, конечно, не забывайте про маски – безопасность превыше всего», - приводит сообщение Дептранса Москва 24.

Отметим, капремонт эскалаторов в столичной подземке проводится раз в 10-12 лет. Так, только за 2021 год в метро отремонтировали более 70 эскалаторов на станциях «Чистые пруды», «Площадь Революции», «Комсомольская», «Красногвардейская», «Беляево» и других, пишет РИАМО.