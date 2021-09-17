В Новой Москве построят более 500 километров дорог

Новая Москва продолжает развиваться. В поселениях строятся новые дороги, причём не только крупные магистрали, но и связки между районами. Александр Авилов/АГН "Москва"

Новая Москва продолжает развиваться. В поселениях строятся новые дороги, причём не только крупные магистрали, но и связки между районами. Программа развития транспортного каркаса присоединенных территорий выполнена уже более чем на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Развитие транспортного каркаса Новой Москвы предполагает строительство свыше 500 километров дорог до конца 2024 года, - отметил заммэра. - На сегодня из них готовы 313 километров, то есть более 60 процентов от общего объема».

По его словам, кроме дорог, в ТиНАО за девять лет проложили или реконструировали 58 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов.

«Только за восемь месяцев этого года в новых округах построено и реконструировано 28 километров дорог, включая открытые недавно дорогу между Киевским и Калужским шоссе и новый выезд из города Московский, - сказал глава столичного Стройкомплекса. - До конца года в Новой Москве планируем завершить строительство еще 18 километров дорог».

При этом в Троицком и Новомосковском округах продолжается строительство транспортной развязки на Киевском шоссе. Одновременно и районных улиц для административно-делового центра «Коммунарка», включая сооружение мостового перехода через реку Сосенка, путепроводов над Калужским шоссе и транспортного тоннеля. Их планируется завершить в 2022 году. По проекту здесь предстоит возвести 18 километров дорог. Из них примерно четверть уже готова.