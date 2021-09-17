Общественный штаб: Миллион москвичей уже проголосовали онлайн

Более миллиона москвичей уже проголосовали дистанционно на выборах в Государственную думу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более миллиона москвичей уже проголосовали дистанционно на выборах в Государственную думу. Это примерно половина всех жителей столицы, включенных в список электронного голосования. Об этом в пятницу, 17 сентября сообщил заместитель главы Общественного штаба, председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.

- Явка и на федеральном портале, и на московском, на федеральном, мне кажется, чуть раньше, превысила 50% (общее количество человек, включенных в реестр дистанционного электронного голосования составляет более двух миллионов) в Москве только что, - рассказал журналистам Илья Массух.

Информацию о том, что в ходе онлайн-голосования в Москве проголосовали более миллиона горожан, ранее уже сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

- Миллион москвичей проголосовало удаленно на выборах в Госдуму, - отметил Венедиктов.

Представители Общественного штаба также сообщили, что полные данные статистики по голосованию в режиме реального времени публикуются на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием.

Выборы в Москве проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно в любой из этих трех дней. Жители столицы могут отдать свои голоса на избирательных участках либо принять участие в электронном голосовании. Проголосовать в онлайн-формате можно в любое время с 8:00 до 20:00. Вариант дистанционного голосования выбрали более двух миллионов человек.

Напомним, в единый день голосования москвичи выберут депутатов Государственной Думы восьмого созыва, Московской городской думы в двух округах (№19 и №37), а также муниципальных депутатов в Щукине.