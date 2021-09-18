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Политика18 сентября 2021 17:31

Сергей Собянин проголосовал со смартфона

Мэр Москвы принял участие в выборах депутатов Госдумы
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался дистанционным электронным голосованием на выборах депутатов Госдумы.

Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался дистанционным электронным голосованием на выборах депутатов Госдумы.

Фото: Instagram.com

Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался дистанционным электронным голосованием на выборах депутатов Госдумы. Для этого градоначальник посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами и отдал свой голос, воспользовавшись телефоном. По его словам, система электронного голосования показала себя технологически устойчивой и надежной. Этому не помешали ни активность избирателей, ни многочисленные атаки хакеров.

«Это тренд, который мы видим по всему миру, особенно он присущ для крупных городов мира и нашей страны и повысить явку и активность избирателей достаточно сложно. Даже если проводятся конкурентные выборы, явка остается невысокой. Это очень плохо, когда на уровне муниципалитетов, районов или государства решение за нас принимает меньшинство», - сказал Сергей Собянин.

Электронное голосование помогает серьезно повысить активность избирателей и сделать процедуру голосования простой и комфортной. Число проголосовавших онлайн в Москве уже приближается к 1,5 млн человек, констатировал мэр.

«Мы уже видим в этом году, когда впервые электронное голосование применяется в таком массовом масштабе, что явка на выборах в Государственную Думу будет выше, чем она была в 2016 году. В первую очередь благодаря электронному голосованию. Огромное количество людей, которые вообще уже забыли, как выглядят избирательные участки, пришли в систему электронного голосования», — отметил Сергей Собянин.

Для участия в электронном голосовании по выборам депутатов Государственной Думы зарегистрировалось 2 014 765 избирателей города Москвы. Кроме того, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и части районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского могут проголосовать в электронном виде на выборах депутатов Мосгордумы, а жители Щукино – муниципальных депутатов.

Проголосовать онлайн можно на портале mos.ru. Система электронного голосования, созданная Правительством Москвы, использует ряд передовых информационных технологий. Прозрачность и неизменность всех данных обеспечит блокчейн, а тайну голосования – анонимайзер. Голоса проходят шифрование с использованием специального ключа. Отследить путь бюллетеня невозможно, как и узнать выбор избирателя.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве был создан в 2013 г. по инициативе столичной Общественной палаты. В его состав входят представители различных общественных организаций и политических сил. С учетом опыта подготовки и организации работы Общественного штаба за последние годы был сформирован московский стандарт обеспечения честных и прозрачных выборов.

На площадке Общественного штаба также работают 3 УИК дистанционного электронного голосования, зона принтеров и общегородской общественный видеоцентр, в котором оборудовано более 200 рабочих мест для наблюдателей с возможностью просмотра онлайн-трансляции с видеокамер, установленных в московских избирательных комиссиях, на протяжении трех дней голосования.

Руководителем Общественного штаба и группы разбора является заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. На выборах задействовано более 16 тыс. наблюдателей Общественной палаты, которые находятся на 3,6 тыс. избирательных участках и в видео-центре Общественного штаба.