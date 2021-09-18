«Я хотел бы поблагодарить наших жителей, тех, кто работает в избирательных комиссиях»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проголосовал в Одинцове

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проголосовал на выборах депутатов Государственной и Московской областной Думы. Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проголосовал на выборах депутатов Государственной и Московской областной Думы в субботу, во второй день голосования. На избирательный участок в Одинцове он приехал вместе с супругой.

- Выборы проходят три дня, можно выбрать для себя удобный, - напомнил Андрей Воробьёв. - Понятно, что это выходные дни - люди отдыхают с семьями, с друзьями, имеют какие-то свои планы. Поэтому очень хорошо, что есть возможность проголосовать с пятницы по воскресенье.

Губернатор отметил, что в первый день голосования наблюдатели отмечали очень хорошую явку.

- Мы заинтересованы, чтобы голосование проходило без нарушений. Отдельные слова благодарности тем, кто на участках - это большая серьезная работа и ответственность. Я хотел бы поблагодарить наших дорогих жителей, тех, кто работает в избирательных комиссиях, наблюдателей.

Напомним, в Подмосковье на нынешних выборах действуют 4092 избирательных участка. 3873 видеокамеры, установленные в разных УИК, транслируют все происходящее - картинка в режиме реального времени перелается Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021». Этот центр был организован Общественной палатой Московской области при поддержке Правительства Московской области в Одинцове. Отсюда за ходом голосования следят представители всех участвующих в выборах политических партий, наблюдатели и журналисты.