Ликсутов объявил о тестировании системы Face Pay на всех линиях метро

Система оплаты Face Pay запущена на всех линиях московского метрополитена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пилотный проект Face Pay, позволяющий оплатить проезд при помощи технологии распознавания лиц, в тестовом режиме запущен на всех линиях московского метрополитена. Об этом 20 сентября в Telegram-канале сообщил вице-мэр Москвы, глава Департамента транспорта города Максим Ликсутов.

- Теперь Face Pay есть во всем метро - мы подключили к тестированию последние пять линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста - это время настало, - рассказал Ликсутов. - 14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро.

Глава Дептранса подчеркнул, что присоединиться к тестировщикам Face Pay может каждый пассажир столичной подземки.

Важно отметить, что на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция «Время ранних» действует и для тестировщиков Face Pay (проезд 23 рубля вместо 46 рублей).

Для того, чтобы присоединиться к тестированию Face Pay, нужно оставить заявку на сайте московского метро. Ее рассмотрят в течение нескольких дней, после чего на электронную почту придет письмо с инструкциями. Далее необходимо скачать на телефон тестовую версию мобильного приложения «Метро Москвы», загрузить в нее свою фотографию и привязать банковскую карту. Для оплаты проезда подходят карты любых банков платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Тестирование происходит очень просто: пассажир проходит через турникеты, отмеченные на полу черным стикером, смотрит в камеру на турникете и затем проходит через открывшиеся створки. Деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты автоматически. В случае возникновения проблем о них нужно сообщить по форме обратной связи.

Планируется, что система оплаты Face Pay будет внедряться и на других видах столичного транспорта.

- Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению Мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay, - рассказал Максим Ликсутов.