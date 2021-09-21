Более 35% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора дня

В Москве выпало 37% месячной нормы осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

За полтора дня в Москве выпало 37% месячной нормы осадков. Об этом сообщили представители столичного метеобюро.

«За прошедшую ночь в столице выпало 7 миллиметров осадков, а с вечера воскресенья – 24 миллиметра. При этом месячная норма осадков для сентября в Москве – 65 миллиметров», - приводит данные метеорологов Москва 24.

По прогнозам Росгидромета, дожди в регионе будут идти до 23 сентября. Ожидается, что за это время может выпасть еще около 20 мм осадков.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали рекордный уровень осадков 20 сентября. Эксперты полагали, что прошедший ливень может стать самым сильным за последние 73 года. Однако позже главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что до рекорда не хватило всего 0,2 мм осадков, передает РИАМО.

Добавим, во вторник, 21 сентября, в столичном регионе сохранится холодная и облачная погода, временами возможны дожди. В дневные часы температура в городе может подняться до плюс 9 градусов, передает телеканал «360».