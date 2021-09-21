Евгений Тишковец предупредил москвичей о «балтийском синдроме» из-за неустойчивой погоды

Жители столичного региона в предстоящие дни будут ощущать «балтийский синдром» Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни погода столичном регионе будет соответствовать скорее середине октября, чем середине сентября. Из-за антициклона в Москве и Московской области несколько дней будет держаться холодная погода, возможны заморозки. Об этом заявил ведущий специалист Метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Такая температура соответствует климату 16 октября. Природа перебросила нас в климатическое будущее на месяц вперед», - цитирует синоптика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист добавил, что из-за природных аномалий москвичи могут столкнуться с так называемым «балтийским синдромом», когда на улице, к примеру, плюс 5, а ощущается как 0 градусов.

При этом к выходным синоптики обещают небольшое потепление. Воздух в городе может прогреться до 11-12 градусов, при этом облачная погода сохранится, передает RT.

Напомним, в начале это недели погода резко испортилась. В ночь на понедельник в Подмосковье выпало более 40% месячной нормы осадков, сообщает телеканал «360».