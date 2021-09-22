Москва поставила рекорд по количеству ипотечных договоров

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В столице зарегистрировано 10 743 договора ипотечного жилищного кредитования за август 2021 года. По данным Управления Росреестра по Москве, цифра на 7% превышает показатель прошлого года за тот же месяц, когда число регистраций составило 10 006 договоров.

«Столица России продолжает занимать лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования в силу традиционно высокого спроса на жилье в городе, даже несмотря на значительное изменение условий программы льготного ипотечного кредитования, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - На долю Москвы на середину сентября приходится 26,7 процента от общей суммы выданных в рамках госпрограммы ипотечных кредитов. Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала этого года на 84 процента. Общее количество заключенных с начала года договоров выросло на 75,7 процента и составило 85,2 тысячи».

Всего с начала года в Москве на рынке жилья зарегистрировано 82 673 ипотечных договора, что в 1,4 раза (+44%) больше, чем в январе-августе 2020 года. Это сопоставимо с объемом сделок двух лет - в 2017 и 2018 годах за первые восемь месяцев Росреестр зарегистрировал 86,5 тысячи ипотек в Москве.

«В августе ипотечный рынок столицы показал 9-процентное снижение по сравнению с июльскими показателями и фактически вернулся на уровень двухмесячной давности – 10,7 тысячи, - рассказал Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве. - При этом по сравнению с августом прошлого года фиксируется рост на 7 процентов, а к «доковидному» 2019 - на 53 процента. Всего с начала года нами оформлено более 82 тысяч ипотечных сделок, что является абсолютным рекордом первых восьми месяцев за все предыдущие годы и выше результатов 2019 и 2020 годов на 44 процента за аналогичный период».