На станции метро «Нижегородская» появился живой сад

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

На станции «Нижегородская» представили ландшафтный объект. Пассажиры проходят к платформам через настоящий живой сад. Уличные ландшафтные конструкции с цветущими растениями появились здесь по случаю выпуска в Москве первых субфедеральных «зеленых» облигаций.

- Это первая инсталляция, разработанная нами совместно с Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений, - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - В течение месяца мы запустим еще несколько таких объектов. Инсталляция на станции метрополитена «Нижегородская» - это живой сад, кусочек парка, через который проходят пассажиры. Мы подчеркиваем: метро - это экологичный транспорт, который не загрязняет воздух, и пользоваться им безопасно для окружающей среды. Средства от размещения облигаций направляются на важные городские проекты, которые значительно повышают уровень жизни москвичей и делают передвижение в городе еще безопаснее.

По его словам, инсталляция наглядно показывает, как «зеленые» облигации помогают сделать город еще экологичнее.

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

«В этом году Москва стала первым регионом страны, который вышел на рынок «зеленых облигаций» и сразу же мы увидели высокий интерес к этому продукту от физических лиц», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, в мае на Московской бирже проведен первый выпуск «зеленых» облигаций столицы. Заявок на их покупку было в 1,2 раза больше, чем ожидалось. Москва — первый город в стране, который вышел на биржу с такой инициативой. Деньги от «зеленых» облигации идут на проекты, которые делают город экологичнее, а воздух чище — в том числе на развитие современного городского транспорта с нулевыми выбросами.