Полиция задержала мигранта с 5 килограммами героина в Подмосковье

Полиция задержала мужчину с 5 кг героина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Звенигороде полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Стражи порядка изъяли у него более 10 килограммов порошкообразного вещества, пять килограммов из которого оказались героином.

«По месту фактического проживания задержанного обнаружено и изъято 400 свертков и 2 коробки с порошкообразным веществом бежевого цвета общей массой более 10 килограммов», – цитирует начальника пресс-службы областного главка полиции Татьяну Петрову РИАМО.

Она отметила, что часть найденного вещества оказалась наркотиков. Оставшуюся часть находки направили на экспертизу.

Задержанным оказался уроженец ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В ходе расследования удалось установить, что он получал СМС со снимками и адресами мест закладок с героином, забирал закладки, подмешивал в наркотики сахар для увеличения веса и оставлял свертки в тайниках в Одинцовском округе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».