В Москве студентка покончила с собой из-за отчисления из вуза

Студентка покончила с собой, чтобы не рассказывать родителям об отчислении из вуза Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Москве студентка одного из самых престижных вузов страны покончила с собой из-за отчисления. Девушка побоялась расстроить родителей и решила свести счеты с жизнью.

Происшествие случилось накануне, вечером 21 сентября. Мать девушки собиралась позвать дочь на ужин, но не нашла ее в комнате. Зато увидела внизу у окна столпившихся соседей.

Молодая девушка не оставила никаких предсмертных записок, и тогда родители обратились к друзам погибшей, чтобы узнать, что могло послужить причиной такого страшного поступка. Оказалось, что студентка еще в прошлом году завалила сессию, она долго пыталась пересдать предметы, но у нее ничего не выходила, а весной ее и вовсе отчислили.

В университете об отчислении девушки родителям не сообщили, а сама она рассказать о случившемся дома побоялась. И в результате, все это время скрывала, что больше нигде не учится. Около полугода она каждый день уходила из дома, якобы на занятия. Однако психика не выдержала, и девушка решилась на отчаянный шаг, передает сайт mk.ru.